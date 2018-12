Was geht da bei Nadine Klein (33) und Daniel Lott? Im großen Bachelorette-Finale brach die Wahlberlinerin dem Männermodel das Herz und entschied sich für seinen Konkurrenten Alexander Hindersmann (30). Nach der Trennung von ihrem Kuppelshow-Auserwählten scheinen sich die beiden aber wieder anzunähern. Promiflash liegen Fotos vor, die die Reality-TV-Stars bei einem gemeinsamen Treffen in München zeigen. Laut eines Augenzeugen gingen die Singles äußerst vertraut miteinander um: "Sie spaßten, lachten, zeigten sich Bilder auf dem Handy und berührten sich hin und wieder am Arm. Dann liefen sie zurück zum Hotel und verabschiedeten sich sehr innig, mit tiefem Blick, als würden sie nicht 'Tschüss' sagen wollen."

