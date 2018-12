Sie ist wieder die Spitzenverdienerin unter den Laufstegschönheiten! Kendall Jenner (23) führt auch in diesem Jahr die Forbes-Liste der bestbezahlten Models an. Alleine 2018 nahm die brünette Beauty umgerechnet rund 20 Millionen Euro mit ihren Catwalk-Auftritten, Fotoshootings und Werbeverträgen ein! Damit stellt sie sogar ihre Freundinnen Gigi (23) und Bella Hadid (22) in den Schatten: Die Schwestern landen mit umgerechnet rund 8,4 Millionen und 7,5 Millionen Euro nur auf Platz sieben und acht der Rangliste.

