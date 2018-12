Die ProSieben Wintergames sind alles andere als eine Spaß-Veranstaltung! Am Freitag und Samstag duellieren sich acht prominente Zweierteams in den Disziplinen Kajak und Schnee-Motorrad. Bereits im Verlauf der ersten Trainings-Sessions hatte sich allerdings herausgestellt, dass das Motto "Dabei sein ist alles" für die Kandidaten viel zu lasch ist. "Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin natürlich durch und durch Sportler. Das heißt schon, wenn ich was mache, möchte ich natürlich auch gewinnen", steht beispielsweise Paul Janke (37) im Promiflash-Interview zu seinem Ehrgeiz.

© ProSieben/Willi Weber Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de