Und immer wieder ihr Body! Cathy Hummels (30) hat sich schon öfters mit viel nackter Haut in ihren sozialen Netzwerken gezeigt. Vor der Geburt ihres Söhnchens Ludwig im Januar erntete die Frau von Fußballspieler Mats Hummels (29) dafür scharfe Kritik von ihren Followern. Nur wenige Monate nach der Entbindung postete sie unretuschierte Urlaubsbilder ihres After-Baby-Bodys und bekam sehr viel Lob zugesprochen. Jetzt äußert sich Cathy zu dem ganzen Trubel um ihre Figur.

Im Interview mit Bunte gesteht die 30-Jährige, dass das Wohlwollen ihrer Fans zu den authentischen Bikini-Bildern Zweifel in ihr ausgelöst habe. Ihr sei nicht bewusst gewesen, dass sie einen anderen Eindruck mache als vor der Schwangerschaft. "Dann habe ich halt mal genauer hingeguckt und man sieht halt einfach, da sind mehr Kilos drauf als früher", stellt die Designerin fest. Dennoch möchte sie nicht mehr so dünn sein wie noch vor ein paar Jahren. "Ich war früher auch nicht so glücklich wie jetzt", verrät Cathy im Gespräch mit dem Magazin. Sie habe zwar jetzt ein paar Kilo mehr auf den Hüften, aber auch ein paar Kilo mehr Glück.

Nicht nur bei ihren Followern kam der Mut zur Natürlichkeit gut an – auch einige Promis waren begeistert. "Also, es ist eigentlich schon traurig, dass man ein unbearbeitetes Foto postet und alle mehr darüber aufschreien, als wenn man ein Foto bearbeitet", sagte Sarah Lombardi (26) im Promiflash-Interview. Auch Clea-Lacy Juhn (27) ist der Meinung, dass Menschen viel öfter für ihre Authentizität Zuspruch bekommen sollten.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels im Dubai-Urlaub im November 2018

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels im Bikini

