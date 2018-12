Hat Sylvie Meis (40) einen neuen Mann an ihrer Seite? Seit der Trennung von Fußballer Rafael van der Vaart (35) hatte die schöne Niederländerin nicht unbedingt Glück in Sachen Liebe. Erst kürzlich verriet die 40-Jährige allerdings, sich davon nicht unterkriegen zu lassen und nahezu durchgehend zu daten. Ist ihr dabei jetzt etwa der Richtige untergekommen? Sylvies neues Instagram-Posting gibt Anlass zur Spekulation: Auf einem aktuellen Foto zeigt sich die Moderatorin eng an einen blonden Hottie geschmiegt!

Instagram / sylviemeis Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de