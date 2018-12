Jennifer Frankhausers (26) Problem können wohl viele Frauen nachvollziehen: Die amtierende Dschungelkönigin leidet an fiesen Periodenschmerzen, nachdem sie vor knapp einem Jahr, nach der Trennung von ihrem Ex, die Antibabypille abgesetzt hat. Aus diesem Grund hat die Influencerin einen Entschluss gefasst, wie sie in ihrer Instagram-Story verrät: "Jetzt gerade habe ich Schmerzen, das glaubt ihr nicht, das wird immer schlimmer mit jedem Monat und deshalb habe ich sie mir jetzt wieder geholt und nehme die Pille." Doch nun hat Jenny jedoch mit den Nebenwirkungen des Hormonpräparats zu kämpfen...

