Da hat sich Thomas Müller (29) aber einen üblen Fehltritt erlaubt! Der Spieler des FC Bayern München traf am Mittwochabend seinen Gegenspieler von Ajax Amsterdam mit einem Karate-Kick am Kopf. Die Aktion des Fußballers sorgte anschließend auf Twitter für viel Wirbel: "Müller hat sich kurz in der Sportart geirrt" oder "Nein, eine Tötungsabsicht würde ich Thomas Müller nun wirklich nicht unterstellen", spotteten die User.

