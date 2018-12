Ist in Jessica Paszkas (28) Liebesleben der Wurm drin? Nach monatelangen Gerüchten um eine Liaison mit dem Fußballer Ajdin Hrustic (22) bestätigte die ehemalige Bachelorette im September endlich die Beziehung. Seitdem geizte die TV-Beauty allerdings mit Details über ihren neuen Freund. Beim Training für die ProSieben Wintergames verriet die 28-Jährige jetzt aber doch, wie es in der Partnerschaft mit dem Kicker läuft. "Wir sind da richtig langweilig. Ich muss sagen, wir schauen ganz viele Serien, wir sind sehr viel draußen essen, wir kochen gemeinsam. Also wir machen jetzt nicht so viel Spektakuläres", gab sie im Promiflash-Interview zu.

