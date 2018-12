Zoffen sich Stefan Mross (43) und seine Anna-Carina Woitschack (26), wenn sie zusammen vor der Kamera stehen? Der Schlagerstar und die Ex-DSDS-Kandidatin nehmen aktuell an den "ProSieben Wintergames" teil! Wie harmonisch die beiden bei dem actionreichen TV-Duell miteinander umgehen, haben die Turteltauben nun im Interview mit Promiflash verraten: "Wir sind eben, wie man schon richtig sagt, privat und beruflich ein gutes Team." Wie Stefan und Anna-Carina sich letztendlich schlagen werden, können ihre Fans am 14. und 15. Dezember ab 20:15 Uhr auf ProSieben mitverfolgen.

ProSieben/Willi Weber Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de