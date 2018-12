Ginger Costello zeigt sich mal wieder von ihrer sexy Seite! Dass die Frau von Bert Wollersheim (67) sich gerne mal freizügiger präsentiert, ist wirklich kein Geheimnis. Erst kürzlich stellte das Ex-Nacktmodel sich anlässlich der kommenden Feiertage in einem superknappen Santa-Outfit zur Schau. Auch das neuste Instagram-Pic von der Blondine hat es in sich: Darauf posiert Ginger mit Bert auf einem Golfplatz – unter ihrem Polo-Shirt blitzen ganz deutlich ihre Nippel hervor, da sie an diesem Tag wohl gänzlich auf einen BH verzichtete!

Instagram / officialbertwollersheim Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de