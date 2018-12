Das ging aber schnell bei Nadine Heinicke (22)! Die Schwester von YouTube-Star Bibi Claßen (25) hat ganz plötzlich knapp 95.000 Follower bei Instagram. Dort machte ihr berühmtes Geschwisterkind zuvor einen Folgeaufruf für sie – und das bei ihrer 6,3 Millionen starken Netzgemeinde. "Sie hat übrigens auch Instagram. Schaut mal vorbei", schrieb sie zu einem gemeinsamen Foto an Nadines Geburtstag. Ob die 22-Jährige jetzt wohl in die Fußstapfen ihrer älteren Schwester treten will?

Instagram / bibisbeautypalace Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de