Auch ohne Fashion Week heizt Jennifer Lopez (49) den Mode-Fans ein! Die Schauspielerin wirbt derzeit fleißig für ihren neuen Streifen "Manhattan Queen". In New York absolvierte sie dafür mehrere Termine und schmiss sich für jedes Event in einen anderen Look: Insgesamt elf Outfits führte die Diva innerhalb von 48 Stunden aus. Besonders ihr pinkfarbenes Kleid für die Premierenfeier fiel dank Knallfarbe und Mega-Rock ins Auge, musste für die After-Party aber direkt dem elften Look des zweitägigen Promo-Marathons weichen.

