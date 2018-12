Was ihr kleines Schwesterchen kann, kann sie schon lange! Wenn es um sexy Posen und heiße Kurven geht, liegen die Kardashians ganz weit vorne. Erst vor wenigen Tagen präsentierte sich Familien-Küken Kylie Jenner (21) in einem hautengen Diamanten-Overall und setzte ihre Figur damit perfekt in Szene. Nun zog Khloe Kardashian (34) nach: In einem knappen Glitzer-Fummel präsentierte das Reality-Sternchen nun seinen Hammer-Body!

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die Mama der kleinen True mal wieder superlasziv: Mit einem funkelnden Make-up und seiner nagelneuen, platinblonden Mähne posierte der Keeping up with the Kardashians-Star für eine Reihe von Selfies. Für die Mini-Fotosession trug sie lediglich einen Glitzer-BH, der nicht nur ihr Dekolleté, sondern auch ihren flachen Bauch betont. Ganz stolz zeigt sich die 34-Jährige im Profil – keine Spur von überflüssigen Schwangerschaftspfunden.

Doch dieser Traumkörper kommt natürlich nicht von ungefähr. Seit der Geburt ihres Töchterchens im vergangenen April sportelt Khloe fleißig im Gym und achtet auf ihre Ernährung. Erst kürzlich verriet sie in ihrer App, dass sie nach der Schwangerschaft knapp 23 Kilo zugenommen habe. Doch durch hartes Training und eine strenge Diät ist die Neu-Mama nur acht Monate nach der Niederkunft ihres Kindes wieder top in Form.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Reality-Star

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit Tochter True Thompson auf Bali

