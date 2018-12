So niedlich grüßte YouTuberin Mrs. Bella (26) ihren Freund Nico alias Inscope21 (24)! Am 13. Dezember feierte der Fitness-Blogger seinen 24. Geburtstag. Zu diesem Anlass veröffentlichte seine Freundin jetzt einen süßen Beitrag via Instagram und enthüllte im selben Zug auch gleich einen ihrer Kosenamen für den Webstar: "Happy Birthday, Furz", gratulierte die Beauty ihrem Liebsten und postete daneben ein putziges Pärchenbild der beiden.

Instagram / mrsbella Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de