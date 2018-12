Bonnie Strange (32) schwebt aktuell auf Wolke sieben und will das der ganzen Welt zeigen! Bereits seit einigen Wochen wird dem Model eine Liebelei mit dem Ex-The Voice of Germany-Kandidaten Boris Alexander Stein nachgesagt. Vor wenigen Tagen dann die süße Liebesüberraschung: Bonnie und Boris sind ganz offiziell ein Paar. Jetzt setzten die beiden noch eins drauf und präsentierten sich verliebter denn je. In einem Kurzclip schenkt der Tattoo-Liebhaber seiner Freundin ein paar kleine Luftküsse.

