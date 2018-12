Ob das wirklich schmeckt? Stefanie Giesinger (22) und ihr Freund Marcus Butler (26) reisen momentan durch Thailand – für die Turteltauben steht auf ihrer Reise nicht nur unheimlich viel Kulturelles auf dem Programm, auch kulinarisch tobt sich die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin aus. Furchtlos und tapfer probiert sie sich in Bangkok durch zahlreiche Insektengerichte – und nimmt die Fans in ihrer Instagram-Story mit!

