Bei Verena Ofarim steht ein besinnliches Weihnachtsfest vor der Tür! Das Jahr 2018 hielt für die Blondine so einige Höhen und Tiefen bereit: Im Frühjahr hatten die Dirndl-Designerin und Noch-Ehemann Gil Ofarim (36) ihre Trennung bekannt gegeben, wenige Monate später machte Verena dann überglücklich ihre neue Beziehung offiziell. Mit ihrem derzeitigen Freund will die Münchnerin auch den Heiligabend verbringen, wie sie Promiflash verriet: "Ich feier bei meinem Freund mit meiner Mama, in Rosenheim. Bei der Familie von meinem Freund!"

