Allein im Dezember war Daniela Katzenberger (32) auf zahlreichen Events in Deutschland unterwegs: Während die TV-Blondine die roten Teppiche in ihrer alten Heimat rockte, hielten ihr Ehemann Lucas Cordalis (51) und Töchterchen Sophia (3) auf Mallorca die Stellung. So oft von den Liebsten getrennt – wie hält Dani das nur aus? "Ich muss sagen, jeder verflucht immer die ganzen Handys und dass die Leute so viel am Handy hängen. Für mich ist das mein persönlicher Lebensretter, denn es gibt FaceTime und man kann sich sehen und es gibt WhatsApp und die ganzen Sachen", verrät sie im Promiflash-Interview bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala in Berlin: "Also, wenn das nicht wäre, würde ich es gar nicht schaffen."

ActionPress / wcrART / face to face Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de