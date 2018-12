Inci Elena Sencer (25) ist ziemlich erledigt: Das einstige Bachelor-Babe ist hochschwanger und wartet sehnlichst auf ihre zweite Tochter. Doch die Kleine, die auf den Namen Neyla hören soll, lässt sich verdammt viel Zeit: Eigentlich hätte sie schon vor vier Tagen zur Welt kommen sollen, doch sie scheint Mamas Bauch einfach nicht verlassen zu wollen. Mittlerweile denkt Inci sogar darüber nach, die Geburt künstlich einzuleiten – ihre Fans haben da allerdings einen anderen Tipp: Sie sollte einfach Sex haben!

Denn angeblich soll der Liebesakt die Wehen fördern – doch die 25-Jährige hat da so ihre Zweifel: "So viele schreiben mir 'Inci, du musst Sex haben'. Macht euch da mal bitte keine Sorgen. Das ist nur ein Mythos. Das bringt nichts", beteuert die werdende Zweifach-Mama in ihrer Instagram-Story und erklärt weiter: "Ich weiß ja nicht, wie das bei anderen Schwangeren so ist. Aber ich habe noch ganz normal Geschlechtsverkehr. Es liegt wirklich nicht daran. Ich bin total zufrieden." Und eines stellt Inci zusätzlich klar: Sie verbringe die intimen Momente mit Gatte Daniel nicht, um die Geburt in Gang zu bringen.

Stattdessen setzt Inci nun auf eine andere – aus medizinischer Sicht umstrittene – Methode. Neben einem heißen Bad werde sie sich ein kleines Glas Schaumwein gönnen: "Ich hasse Alkohol, ich hasse Sekt. Aber vielleicht bringt das ja was. Also heiß baden, mit einem Glas Sekt und dann geht's heute Abend los. Hoffe ich."

Instagram / inci.sencer Ince Sencer und ihr Mann Daniel

Instagram / inci.sencer Inci Sencer

Instagram / inci.sencer Inci Sencer und ihr Ehemann Daniel

