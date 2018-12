Vier Jahre waren Jasmin Wagner (38) und Lucas Cordalis (51) ein Paar – und teilen eine besondere Erfahrung! Beide machten in den 90er-Jahren Karriere als Musiker. Jetzt packte Blümchen, die seit 2015 mit Frank Sippel verheiratet ist, im Bild-Interview intime Details ihrer früheren Beziehung aus: Sie verlor ihre Unschuld an den Schlagersänger! Jasmin beschrieb ihren Ex als einfühlsamen und rücksichtsvollen Liebhaber, und auch er hält die gemeinsame Nacht in guter Erinnerung. "Es war unglaublich romantisch. Ich hatte vorher noch nie mit einer Jungfrau geschlafen und war deshalb besonders rücksichtsvoll. Wir liebten uns die ganze Nacht mehrfach, bis die Sonne aufging", erzählt der heute mit Daniela Katzenberger (32) liierte 51-Jährige dem Medium.

