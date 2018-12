YouTube-Star Ellie Addis erfreut ihre Fans beinahe täglich mit neuen Make-up-Tutorials. Einer dieser Clips endete nun aber anders als geplant. Mitten im Video bricht die 18-Jährige auf einmal zusammen und fängt an zu weinen. Ein fieser Kommentar ihrer Mutter hat sie einfach total aus der Bahn geworfen: "Ich hasse meine Familie. Ich bin gerade wirklich so, so traurig. Meine Mutter unterstützt meine YouTube- oder Instagram-Karriere einfach nicht. Es interessiert sie überhaupt nicht.”

