Gibt es bei "The Only Way Is Essex"-Star Gemma Collins (37) schon bald Nachwuchs? Die Chancen auf eine Erweiterung der kleinen Familie mit ihrem Freund James Argent (31) sind jedenfalls wesentlich gestiegen. Das Pärchen hat nämlich gemeinsam entschieden, der Natur freien Lauf zu lassen. Mit anderen Worten gesagt: Gemma und James wollen ab sofort beim Sex auf jede Form der Verhütung verzichten!

"Arg sagte: 'Lass Gott entscheiden'", erzählte Gemma ohne Umschweife im Interview mit der Daily Mail und fügte hinzu "Wir nutzen keine Verhütungsmittel mehr. Wenn Gott für uns entscheidet, wird es also geschehen." Trotz ihres Verzichts machte Plussize-Queen Gemma aber deutlich, dass sich der liebe Gott ruhig noch ein Weilchen gedulden darf. Sofort schwanger zu werden und ein Kind in die Welt zu setzen, sei vielleicht nicht ganz fair, meinte Gemma. Dafür sei sie derzeit viel zu stark mit ihrer Karriere beschäftigt.

Im vergangenen Jahr hatte die 37-Jährige die Fans ihrer Reality-Serie in punkto Nachwuchs mit bedenklichen Nachrichten beunruhigt. Beim Besuch einer Fruchtbarkeitsklinik wurde ihr mitgeteilt, dass es für sie schwerer als für andere Frauen sein könnte, schwanger zu werden. Sie selbst konnte sich schließlich mit einem Leitspruch von Jennifer Aniston (49) trösten. Diese hatte erklärt, man dürfe eine Frau nicht danach definieren, dass sie keine Kinder habe. Wie Gemma erzählte, habe sie da gleich gedacht: "Verdammt Schwester, du hast so recht."

Instagram / real_arg Gemma Collins und James Argent

Graham Finney/WENN Gemma Collins

Tim P. Whitby/ Getty Images Gemma Collins bei den BBC Radio 1 Teen Awards 2017 in London

