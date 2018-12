Kylie Jenners (21) Follower trauen ihren Augen kaum! Anfang Februar brachte die Reality-Beauty ihre Tochter Stormi Webster zur Welt. Schon kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes gab die Social-Media-Ikone im Gym wieder Vollgas. Sie wollte so schnell wie möglich ihre legendären Kurven in Form bringen. Nun präsentiert sie in ihrer Instagram-Story stolz das Ergebnis: Vor allem angesichts ihrer Mini-Taille können ihre Fans kaum glauben, dass sie vor gerade einmal zehn Monaten zum ersten Mal Mutter wurde.

