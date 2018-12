Sie nennt es "viel Action"! Im vergangenen Monat hatte das kalifornische Großfeuer das Zuhause von Miley Cyrus (26) und ihrem Verlobten Liam Hemsworth (28) in Malibu zerstört. Liam war dabei zum Helden mutiert, weil er all ihre Tiere vor den Flammen retten konnte. In seinem Auto hatte der Schauspieler sie aus der Gefahrenzone transportiert. In einem Interview verriet Miley jetzt: Zur Belohnung für diese Heldentat wurde Liam mit ganz viel Sex überschüttet!

Am Mittwoch besuchte Miley die The Howard Stern Show, um ihre neue Single "Nothing Breaks Like A Heart" zu promoten, sprach dabei aber nicht nur über ihren Song. Die Sängerin plauderte auch über die Heldengeschichte ihres Schatzes – die einen wahrlich pikanten Ausgang hatte. "Liam war so unglaublich. Er bekam alle Tiere in seinen Truck. Auch die zwei Schweine bugsierte er in Kisten", erzählte die stolze 26-Jährige.

Für dieses gefährliche Unterfangen wurde Liam reichlich belohnt. Miley verwöhnte den 28-Jährigen später im Bett. In dem Gespräch gestand sie: "Er hat viel Action bekommen fürs Tiere retten, er hat viel Action bekommen. Wir mussten sicherstellen, dass er wusste, wie dankbar ich ihm war", offenbarte die Musikerin. Bei der Villa, die durch das Feuer komplett zerstört wurde, sei Miley seit dem Brand nicht mehr gewesen.

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus kuschelt mit ihrem Hund

Rodin Eckenroth/Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus bei einem Event 2018

SplashNews.com Das verbrannte Grundstück von Miley Cyrus und Liam Hemsworth

