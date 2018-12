Das war mal wieder ein ordentlicher Seitenhieb von Samantha Grant! Die Halbschwester von Herzogin Meghan (37) schießt gerne mal gegen ihr berühmtes Familienmitglied. Jetzt sorgte die offizielle Weihnachtskarte der ehemaligen Schauspielerin und ihres Partners Prinz Harry (34) erneut für Ärger. Darauf schaut das royale Paar nicht in die Kamera, sondern in Richtung ihres Hochzeitsfeuerwerks. "Kehrt ihr der Welt oder nur den Markles den Rücken zu? Das ist ganz schön traurig", kommentierte Samantha das Foto daraufhin via Twitter.

