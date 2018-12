Sie spricht nicht um den heißen Brei herum! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Neele Bronst (22) ist ihren Followern gegenüber wie ein offenes Buch. Sei es ihre Trennung von dem Influencer FitnessOskar, ihre neue Beziehung oder gar hartnäckige Gerüchte um eine Schwangerschaft – die Netz-Beauty verbirgt vor ihrer Community kaum etwas. Erst kürzlich gab sie zu, sich einer Schönheitsoperation unterzogen zu haben – und diese Information interessiert ihre Bewunderer sehr!

Die 22-Jährige gestand in der Vergangenheit einen Eingriff an ihren Lippen und klärte ihre Anhänger nun auch über ihre Brust-OP auf. Das war bei einer Frage- und Antwortrunde in ihrer Instagram-Story besonders von Interesse. Ein User wollte beispielsweise wissen, ob sich die Implantate wie "Fremdkörper" anfühlen würden, was die Social-Media-Bekanntheit nicht unbeantwortet ließ: "Am Anfang mehr als jetzt. Ich glaube, je mehr Zeit vergeht, desto mehr gehört das Implantat zu meinem Körper dazu. Mit der Zeit bildet sich Bindegewebe um das Implantat herum und die Brüste werden immer weicher und 'natürlicher'", lautete Neeles ehrliche Rückmeldung.

Diese klare Aussage verwundert allerdings nicht: Bereits bei ihrem ersten Beauty-Bekenntnis hatte sie betont, mit solchen Themen stets offen umgehen zu wollen. Was haltet ihr davon, dass Neele nichts verheimlicht? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / neelejay Neele Bronst, Bloggerin

Anzeige

Instagram / neelejay Neele Bronst, TV-Star

Anzeige

Instagram / neelejay Neele Bronst, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de