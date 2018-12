Da drückt Offset (27) aber ganz schön auf die Tränendrüse! Seit einigen Tagen ist es gewiss: Nur wenige Monate nach der Geburt von Tochter Kulture Kiari Cephus gehen Cardi B (26) und Offset getrennte Wege. Der angebliche Grund: Der Rapper soll seine Freundin während der Schwangerschaft betrogen haben. Ob das nun auch der Anlass dafür war, dass er seine Ex in einem aktuellen Clip um Vergebung bittet? "Ich habe Dinge getan, die ich nicht hätte tun sollen und ich entschuldige mich dafür. Weißt du, was ich meine? Ich entschuldige mich dafür, dass ich dein Herz gebrochen habe, dass ich unser Versprechen gebrochen habe", entschuldigt sich der 27-Jährige bei der Mutter seines Kindes.

Instagram / iamcardib Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de