Sie hatten sich bereits beim Training für die ProSieben Wintergames verletzt – doch wie verbrachten sie die Live-Show? Am vergangenen Wochenende wurde an zwei Abenden der teils waghalsige TV-Wettstreit im Schnee ausgetragen. Schon während der Proben zu der Sendung brachen sich sowohl GZSZ-Hottie Raúl Richter (31) als auch Musiker Martin Kesici (45) die Schulter und Schlagerstar Jürgen Milski (55) zog sich mehrere Bänderrisse zu. Für Moderatorin Evelyn Weigert, die eigentlich mit Lucas Cordalis (51) in einem Team angetreten wäre, Grund genug, ihre Teilnahme wieder abzusagen. Stattdessen verbrachte sie mit Raúl den Abend auf der Couch – und fütterte den Serienstar mit einer Hand voll Nüssen, wie ein witziger Clip in ihrer Instagram-Story zeigte.

