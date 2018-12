Pietro Lombardi (26) rührt seine Fans mit einem ganz emotionalen Statement! Der junge Papa lobte nun die Mutter-Qualitäten seiner Ex-Partnerin Sarah (26) in den Himmel. Obwohl die jungen Eltern seit über zwei Jahren getrennt sind, geben sie gemeinsam alles für ihren Sohn. "Deswegen, Leute, bin ich wirklich froh, dass Alessio so eine tolle Mama hat. Auch wenn die manchmal Banane im Kopf ist", witzelte der Sänger in seiner Instagram-Story.

Instagram / sarellax3 Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de