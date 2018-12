Wo steckt bloß Raúl Richter (31)? Seit dem 7. Oktober herrscht auf dem Instagram-Account des GZSZ-Stars Funkstille. Promiflash ging dem Ganzen am Rande der "ProSieben Wintergames" auf den Grund und wollte von dem Schauspieler ganz genau wissen, was hinter seinem Schweigen steckt. "Man macht sich ja auch immer Gedanken, was man so postet [...] Ich mache das dann, wenn ich Bock habe", erklärte er. Und siehe da: Kurz darauf hatte Raúl offensichtlich doch wieder Lust und beendete seine Social-Media-Pause mit einem Schnappschuss von den Bergen Österreichs.

