Pikante Enthüllung von Jennifer Lopez (49)! Das Multitalent ließ sich vor Kurzem auf ein Trinkspiel ein und plauderte dabei ein Detail aus ihrem Liebesleben aus, das der ein oder andere wohl nicht erwartet hätte. Die 49-Jährige ist zwar bekannt für sexy Musikvideos und verführerische Live-Acts, doch auch am Filmset geht es bei ausgeschalteten Kameras offenbar heiß her. Denn wie Jennifer jetzt selbst gestand, hatte sie Sex am Filmset!

Das schlüpfrige Detail kam ans Licht, als J.Lo zusammen mit ihrer Freundin Leah Remini (48) die Late-Night-Show Watch What Happens Live mit Andy Cohen (50) besuchte, um ihren neuen Film "Manhattan Queen" vorzustellen. Dort spielten sie "Ich habe noch nie" – ein Trinkspiel, bei dem jemand trinken muss, der genau das schon getan hat, was ein anderer sagt. Moderator Andy gab die Aussagen vor und begann direkt mit einem pikanten Statement: "Ich habe noch nie jemanden in meinem Wohnwagen abgeschleppt." Nachdem J.Lo kurz nachgefragt hatte, wann sie genau trinken müsse, nahm sie einen Schluck – denn sie hat schon jemanden im Wohnwagen verführt. Ihre einleuchtende Begründung: "Ich habe über 40 Filme gemacht, ich lebe in einem Wohnwagen!"

Die Liebeskomödie "Manhattan Queen" kommt Mitte Januar in die deutschen Kinos. In dem Romantikstreifen dreht es sich um eine etwa 40-jährige Mutter, die mit einem gefälschten Lebenslauf einen Job in der Finanzbranche ergattert.

Daniel Zuchnik/Getty Images Leah Remini und Jennifer Lopez

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin und Schauspielerin

Anzeige

Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM Jennifer Lopez mit ihren "Manhattan Queen"-Co-Stars Vanessa Hudgens und Leah Remini

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de