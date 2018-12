Das war es mit seiner TV-Karriere! Schauspieler Stoney Westmoreland (48), der in der US-amerikanischen Disney-Serie "Story of Andi" den Großvater der Titelheldin Andi spielt, wurde festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, sich mit einem 13 Jahre alten Teenager über eine Dating-App zum Sex verabredet zu haben. Zudem hätte der Schauspieler pornografische Inhalte versendet und den Teenager um Nacktfotos gebeten. Sein Arbeitgeber zog jetzt die Konsequenzen daraus: Stoney wurde entlassen!

Der 48-Jährige sei in Polizeigewahrsam genommen worden, als er sich am späten Donnerstagabend mit einem minderjährigen Teenager in Salt Lake City verabreden wollte. Sein vermeintliches Date sei jedoch ein verdeckter Ermittler gewesen, wie ein Polizeisprecher am Freitag in einer Pressemitteilung verkündete. Disney Channel feuerte den Sitcom-Star daraufhin mit sofortiger Wirkung. Ein Sprecher des Senders bestätigte gegenüber Fox News: "In Anbetracht der Anschuldigungen und unserer Verantwortung für das Wohlergehen der Minderjährigen, die bei uns arbeiten, haben wir ihn aus seiner wiederkehrenden Rolle entlassen und er wird nicht mehr an der Serie beteiligt sein."

Ob es sich bei dem vermeintlichen Date von Stoney um ein Mädchen oder einen Jungen handelt, wollte die Polizei nicht bekannt geben. Stoney war außer in seiner Rolle als Henry Mack bereits in Serien wie Gilmore Girls, Breaking Bad oder in dem US-Streifen "War Dogs" zu sehen.

© Disney Szene aus "Story of Andi" mit Stoney Westmoreland (mi.)

© Disney Szene aus "Story of Andi" mit Stoney Westmoreland (li.)

Getty Images Stoney Westmoreland, Schauspieler



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de