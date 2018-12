Wird Weihnachten 2018 für Herzogin Kate (36) etwa eine Qual? Zunächst hieß es, Kate, Prinz William (36) und die gemeinsamen Kids würden dieses Jahr der royalen Tradition entfliehen, Weihnachten mit der Queen (92) auf Schloss Sandringham in Norfolk zu verbringen – und sich stattdessen bei den Middletons einzunisten. Doch dann die Richtigstellung: Sie werden doch mit den übrigen Mitgliedern des britischen Königshauses feiern – für Herzogin von Cambridge eine echte Zerreißprobe. "Weihnachten in Sandringham kann eine Qual sein, selbst für die gebürtigen Royals. Und im Allgemeinen können es die Eingeheirateten kaum abwarten, davonzukommen", stellte der royale Biograf Christopher Wilson im Interview mit New klar.

