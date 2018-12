Im Juli dieses Jahres wurde Sila Sahins (33) Leben komplett auf den Kopf gestellt: In diesem Monat wurde die Schauspielerin zum ersten Mal Mama. Ex-GZSZ-Kollege Raúl Richter (31) durfte das Mutter-Sohn-Gespann schon gemeinsam in Aktion erleben und zieht im Promiflash-Interview ein Fazit: Seine Kumpeline hat sich verändert, seitdem sie Mama ist. "Ich meine, ich habe sie auch noch damals kennengelernt, da war sie schon ein bisschen verplant und ich muss sagen, dass diese Mutterrolle sie echt schon erfüllt und auch gelassener und ruhiger gemacht hat", plaudert der Schauspieler aus.

