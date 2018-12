Bachelor Andrej Mangold (31) wappnet sich momentan für sein wohl größtes Flirt-Abenteuer! Ab dem 2. Januar 2019 werden in der RTL-Show Der Bachelor wieder 20 Singlefrauen auf Liebessuche gehen und in diesem Jahr um das Herz des knackigen Sportlers buhlen – und dabei könnte es ziemlich heiß hergehen. Jetzt verrät Andrej: So spannend wird es bei ihm unter der Bettdecke!

Auf die Frage, wie zärtlich es in diesem Jahr vor laufender Kamera zugehen könnte, antwortet der professionelle Basketballer in einem Interview mit RTL: "Es wird spannend. Aber ich muss da einfach auf mein Bauchgefühl hören." Um die Mädels kennenzulernen, wäre ein Kuss für den Womanizer eine logische Vorgehensweise – schließlich müsse er ja auch herausfinden, ob die Chemie und die körperliche Anziehung stimmen. "Wenn es sich richtig anfühlt, blendet man die Kameras sicherlich aus", meint er weiter.

Ein Tabu gibt es für den 31-Jährigen allerdings: Sex vor laufender Kamera! Dazu vertritt er einen ganz klaren Standpunkt: "Da würde ich jetzt schon einen Strich ziehen. Sex vor der Kamera ist, glaube ich, ein bisschen viel. Das will auch keiner sehen." Somit wird demnächst wohl wieder wild gekuschelt und geknutscht, zwischen den Laken bleibt es aber voraussichtlich ruhig.

