Helene Fischer (34) ist gerade erst von Schlager-Kollege Florian Silbereisen (37) getrennt – und schon wieder vergeben! Am Mittwochabend versetzte das Beziehungs-Aus der beiden Musiker ihre Fans in Schockstarre. Doch kein Grund zur Sorge: Denn die Blondine hat schon einen neuen Mann an ihrer Seite. Thomas Seitel ist Trapez-Akrobat, Tänzer, eine echte Sahneschnitte – und trennte sich für die 34-Jährige angeblich sogar von seiner langjährigen Freundin. Promiflash nimmt Helenes neuen Hottie mal genauer unter die Lupe!

