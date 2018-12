Großer Wirbel um Cora Schumachers (41) Liebesleben! Seit drei Monaten ist die Rennfahrerin wieder in festen Händen: Ihr Neuer heißt Lenox, ist Hells Angels-Rocker und angeblich verheiratet – das behauptet zumindest seine Ex Kira. "Du bist alles, was ich im Leben brauche. Keiner kann uns trennen", schrieb die Tattoo-Liebhaberin auf Instagram, auf ihrer Wange prangt sogar eine "Lenox"-Tätowierung. Die böse Behauptung will Coras Freund jedoch nicht auf sich sitzen lassen. "Ich bin und war auch noch nie verheiratet", stellte der 36-Jährige gegenüber Bild klar.

Collage: Instagram / coraschumacher; Instagram / 00imthequeen00 Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de