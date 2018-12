Am 17. November erschütterte eine Nachricht zahlreiche Goodbye Deutschland-Fans: Mallorca-Star Jens Büchner (✝49) erlag seinem Krebsleiden. Seitdem hält sich seine Witwe Daniela (40) aus dem Netz fern. Kurz vor Weihnachten unterbricht sie die Social-Media-Funkstille: In einem Instagram-Post gedenkt sie dem Verstorben mit einem bewegenden Zitat aus König der Löwen: "Warum sterben die tollsten Leute zuerst?" Daraufhin antwortet Mufasa Simba: "Wenn du auf einer Wiese bist voller Blumen, welche reißt du zuerst ab?" Danielas herzzerreißender Kommentar dazu: "Du fehlst mir so sehr."

