Diese News schlugen ein wie eine Bombe: Im kommenden Sommer wird Jasmin Wagner (38) alias Blümchen, die Pop-Ikone der Neunziger schlechthin, auf die Bühne zurückkehren. Das Comeback versetzt aber nicht nur Normalo-Fans, sondern auch Promis in Vorfreude: "Blümchen kommt zurück, das überrascht mich völlig! Das hätte ich nie gedacht, aber es freut mich natürlich. Ich drücke ihr auch total die Daumen. Ich finde, sie ist so eine richtige Ikone als Blümchen." Derart begeistert zeigte sich Jasmins Ex-Freund und Schlagersänger Lucas Cordalis (51) im Promiflash-Interview bei den ProSieben Wintergames in Österreich.

