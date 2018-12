Dieses Nacktmodel mag's reif! Micaela Schäfer (35) nimmt beim Thema Sex kein Blatt vor den Mund. Der Öffentlichkeit erzählt das Erotikmodel gerne von ihren Vorlieben im Schlafzimmer, mit wie vielen Männern sie es bereits zwischen den Laken knistern ließ oder was ihre Lieblingsstellung ist. Damit ist La Mica aber noch lange nicht am Ende mit ihren Geständnissen: Die TV-Beauty offenbart aktuell, dass sie auch gern mit älteren Semestern ins Bett steigt.

"Wie stehst du zu Sex mit reiferen Männern?", wollte ein Fan wissen, der seine Frage an die Erotik-Plattform poppen.de gesendet hatte. Micaela antwortete gewohnt ehrlich: "Ich stehe total auf ältere Männer! Ich bin 35 und für mich ist es kein Problem, wenn ein Mann 55, 60 oder noch älter ist. Auch wenn man vielleicht beim Sex den einen oder anderen Abstrich machen muss."

50 plus ja, Fans nein: Mit einem Mica-Anhänger wurde die Brünette hingegen nichts anfangen. "Jeder hat heutzutage ein Smartphone und kann in Nullkommanix Videos ins Netz stellen. Darauf habe ich keinen Bock", so die Berlinerin. Dafür habe sie schon mit dem ein oder anderen Promi in der Kiste gelegen. Mit wem genau, hat die einstige GNTM-Teilnehmerin in der Fragerunde nicht verraten. Sie erklärte: "Was Sex mit Prominenten angeht, bin ich sehr verschwiegen."

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, Nacktmodel

Getty Images Micaela Schäfer, Nacktmodel

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, Model und TV-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de