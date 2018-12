Bars and Melody-Star Leondre Devries (18) ist ganz offiziell vergeben: Seine Liebste heißt Carla Brocker, kommt aus Monaco und ist mit über 93.000 Followern eine echte Social-Media-Berühmtheit. Damit gehören die Gerüchte, dass der Bühnenstar mit der Millionärstochter Davina Geiss (15) zusammen sein soll, wohl endgültig der Vergangenheit an. Doch Liebe auf den ersten Blick war es bei Leo und Carla nicht – noch im vergangenen Februar waren die zwei nämlich nur gut miteinander befreundet, wie der Brite jetzt im Promiflash-Interview bei The Dome verrät: "Wir waren zunächst nur Freunde und plötzlich mochte ich sie mehr. Jetzt sind wir mehr als Freunde."

