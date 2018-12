Sebastian Kögls Love Island-Teilnahme kam nicht bei allen gut an! Vor einigen Monaten nahm der Hottie an der vergangenen Staffel der beliebten Kuppelshow teil. Mit seiner authentischen und offenen Art schaffte der Hulk sich sogar eine kleine Fanbase im Netz! Auch sein Techtelmechtel mit Co-Kandidatin Jessi brachte so manchen Zuschauer zum Jubeln. Doch so ging es nicht jedem, der vorm TV saß: Im Promiflash-Interview berichtete Sebi jetzt, dass seine Mutter nicht allzu erfreut über seine "Love Island"-Zeit ist!

“Meine Mom war halt ein bisschen skeptisch", verriet der Barkeeper bei The Dome in Oberhausen. Dafür habe er nicht studiert und nun mache sie sich Sorgen: "Das kommt danach beim Arbeitgeber halt nicht so gut an", erklärte der Energiewirtschafts-Student. Sebi selbst zweifelt mittlerweile auch ein wenig, ob die Teilnahme eine gute Idee war: “War vielleicht nicht mein Format”, gab der Bayer zu.

Zumindest seine Freunde seien aber während der Sendezeit auf ihre Kosten gekommen: “Meine Jungs fanden es lustig – aus Belustigung halt. Die haben sich den halben Arsch abgelacht, dass ich da mitgemacht hab”, erzählte Sebi weiter. Hättet ihr gedacht, dass seine Mama so über seine Zeit bei der Reality-Sendung denkt? Stimmt ab!

RTL II / Magdalena Possert Jessica Fiorini und Sebastian Kögl, "Love Island"-Teilnehmer

Instagram / sebastiankoegl Sebastian Kögl, Ex-"Love Island"-Kandidat

Love Island, RTL II "Love Island"-Star Sebastian Kögl

