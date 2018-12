Seit Anfang Dezember ist die Katze aus dem Sack: Gina-Lisa Lohfink (32) und Antonino Carbonaro sind ein Paar. Damals lief nämlich die letze Folge der fünften Staffel von Adam sucht Eva - Promis im Paradies, wo sich das Model und Fitness-Influencer kennen und lieben lernten. Auch lange nach den Dreharbeiten waren die beiden noch total verschossen ineinander. Seitdem wurde es aber ruhig um die Reality-TV-Stars. Jetzt schenkte Antonino ihren Fans aber ein süßes Liebes-Selfie.

Am Weihnachtsabend teilte der bescheidene Ludwigsburger eine Aufnahme von sich und seiner Liebsten in seiner Instagram-Story. Auf dem Bild drückt die 32-Jährige ihm einen dicken Schmatzer auf die Wange, während er glückselig in die Frontkamera seines Smartphones blickt. Diesen Schnappschuss versah der Muskelmann zudem mit einem funkelnden Herzchen-Emoji und dem Hashtag #AdamHatEva. Um seine Emotionen noch zu unterstreichen, wurde das Foto außerdem mit Mariah Careys (48) Hit-Klassiker "All I Want For Christmas Is You" unterlegt.

Auf Ginas Social-Media-Kanal hingegen war dieses Pärchenbild nicht zu sehen, was wohl Wasser auf die Mühlen ihrer Beziehungskritiker sein dürfte. Auf die Gerüchte, die beiden hätten sich vorher gekannt und machten mit ihrer nur eine große Show, antwortete Antonino gegenüber Promiflash kürzlich noch: "Ich mache mir meine Sorgen, weil ich weiß ja, wie es ist. Aber den Leuten kannst du es nie recht machen."

MG RTL D Gina-Lisa und Antonino bei "Adam sucht Eva" 2018

Instagram / antoninocarbonaroofficial Antonino Carbonaro, Influencer

Instagram / antoninocarbonaroofficial Antonino Carbonaro und Gina-Lisa Lohfink

