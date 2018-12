Jenny Frankhauser (26) hat einfach kein Glück in der Liebe. Seit der Trennung von ihrem Ex-Freund Rafael im September 2017 ist die amtierende Dschungelkönigin Single. Und weil sie sich für flüchtige Romanzen oder One-Night-Stands einfach zu schade ist, herrscht seitdem auch in ihrem Schlafzimmer Flaute. Im Promiflash-Interview erklärte sie nun, wie sie mit dem Sex-Entzug zurechtkommt: "Ja, es ist schon ein bisschen frustrierend, wenn die Freundinnen alle paar Wochen einen neuen Freund haben und du hockst immer noch daheim und guckst halt Sex and the City und isst ein paar Chips."

