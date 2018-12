Outfit-Panne bei der Party des Jahres! An Weihnachten ist beim Kardashian-Jenner-Klan immer ein gigantisches Fest angesagt. In diesem Jahr durften Kim Kardashian (38) und Ehemann Kanye West (41) die Feierlichkeiten ausrichten und verwandelten ihr Anwesen in ein traumhaftes Winterwunderland. Passend zum Anlass fielen auch die Outfits der berühmten Schwestern besonders extravagant aus. Bei Kourtney Kardashian (39) sorgte der sexy Schlitz im Dress jedoch für ungewollt tiefe Einblicke!

Eigentlich wollte sie nur eine süße Momentaufnahme mit ihrer Nichte True Thompson machen, den Sis Khloe Kardashian (34) anschließend auf Instagram postete. Auf dem Foto ist Kourts schwarzes Edelkleid allerdings so weit nach oben gerutscht, dass ihre intimste Körperstelle deutlich zu erkennen ist – von einem Slip scheint hingegen jede Spur zu fehlen. Auch den Followern blieb der kleine Fauxpas nicht verborgen: "Verdammt, Kourt! Das war ein ziemlich unglückliches Foto", schrieb einer ihrer Anhänger.

Mit sexy Schnappschüssen hatte es sich für Kourtney damit aber noch längst nicht erledigt. Auf ihrem eigenen Account veröffentlichte sie zwei Bilder mit ihren Schwestern Khloe und Kendall Jenner (23), die ihr auf den Aufnahmen ungeniert an die Brüste fassen. Die drei Frauen rekelten sich dabei auf einem Klavier und hatte offensichtlich jede Menge Spaß.

Instagram / khloekardashian Kourtney Kardashian und True Thompson bei der Weihnachtsparty

Instagram / kourtneykardash Kendall Jenner, Kourtney und Khloe Kardashian bei ihrer Xmas-Party

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star und Unternehmerin

