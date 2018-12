Sieht diese Frau aus wie 50? Kaum zu glauben, aber genau dieses Alter erreicht Anastasia Zampounidis dieses Jahr. Die Moderatorin und Buchautorin feiert am 28. Dezember ihren 50. Geburtstag. Dass die gebürtige Nordrhein-Westfälin ein halbes Jahrhundert alt ist, sieht man dem ehemaligen MTV-Host aber nicht an. Das jugendliche Aussehen verdankt Anastasia aber keinem Beauty-Doc – der Fernsehstar mit griechischen Wurzeln ist natürlich schön!

Darauf ist die Bald-Fünfzigerin auch stolz, wie sie im Promiflash-Interview bereits vor einigen Monaten verriet: "Das Sensationelle ist ja nicht, dass ich 50 werde, sondern dass ich 50 werde und nichts habe machen lassen und ich finde, das sollte niemand machen, weil es Schönheit in allen Altersgruppen gibt – auch mit Lachfalten und mit vielleicht drei Kilo mehr." Sie werde sich auch in Zukunft nicht unters Messer legen, um weiter in den Medien arbeiten zu können, weil sie damit ein System unterstützen würde, das sie eigentlich verurteilt: Altersdiskriminierung!

Bisher hatte Anastasia keine Probleme, einen Job zu kriegen: "Man schätzt mich zehn oder fünfzehn Jahre jünger, aber in zehn Jahren wird bestimmt auch jemand sagen: 'Boah, ist die alt'', scherzte sie im Gespräch. Aber so lange sie sich wohlfühle, sei das alles kein Problem.

Getty Images Anastasia Zampounidis, Moderatorin

Getty Images Anastasia Zampounidis, Buchautorin

Getty Images Anastasia Zampounidis auf der Berlin Fashion Week, Juli 2018

