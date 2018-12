Diese überraschende Wendung sorgte für Jubel! Am Freitag pickten sich Yvonne Catterfeld (39), The BossHoss, Sasha (46) und Mark Forster (34) bei The Voice Senior wieder die gesanglichen Rosinen heraus. Aus etlichen Stimmwundern konnten sie entscheiden – und ihre Lieblinge durch einen Schlag auf den Buzzer in ihr Team holen. Auch die 80-jährige Hildegard "Hill" Gutt versuchte ihr Glück auf der großen Show-Bühne, ohne Erfolg. Doch obwohl sich zuerst niemand für Hill entschied, ist sie nun doch eine Runde weiter!

Mit ihrer klangvollen und tiefen Stimme gab Hildegard das Lied "Adieu" zum Besten – jedoch war ihr Auftritt von keinem Buzzerschlag der Jury gekrönt. Aber schon kurz nach dem Ende ihrer Performance bereuten die Juroren ihre Entscheidung. "Ich glaube, wir haben einen großen Fehler gemacht. Du hast sehr ausdrucksstark gesungen", gestand sich Yvonne ein. Auch die Jungs von BossHoss wurden sich ihrer verpassten Chance bewusst – und änderten für Hill einfach prompt die Show-Regeln. "Wir beißen uns gerade in den Arsch. Ich habe gerade zum Sascha gesagt, wir erfinden jetzt eine Wildcard und nehmen dich mit, egal ob das geht oder nicht, du bist dabei", jubelte Alec Völkel (46).

"BossHoss haben für mich die Regeln geändert. Ist das nicht irre, ich habe mich so gefreut", freute sich Hill anschließend über die zweite Chance. Mit ihrer Teilnahme wollte sie der Welt noch einmal ihr gesangliches Talent beweisen. Jahrelang hat sie in Radiosendungen gesungen, bis sie dies einstellte.

