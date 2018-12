Sie springt ihrer kleinen Schwester zur Seite: Davina (15) und Shania Geiss (14) stehen seit ihrer Geburt im Fokus der Öffentlichkeit. Vor allem der jüngste Spross von Carmen (53) und Robert (54) rückt manchmal in den Schatten ihrer ein Jahr älteren Schwester – was bereits einigen Fans aufgefallen ist. In ihrer Instagram-Story verteidigte jetzt die 15-Jährige ihre kleine Sis und machte deutlich, dass sie doch ziemlich unterschiedliche Charaktere haben: "Hängt vielleicht einfach damit zusammen, dass es mich nicht interessiert, was fremde Menschen oder generell Menschen von mir denken. Shania interessiert es aber und schämt sich dann etwas dabei.”

Instagram / shania__geiss Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de