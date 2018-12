Hochzeitsfotos am Strand von Hawaii – und plötzlich piekst Aquaman der Braut ins feine Kleid! Das ist so wirklich passiert und zwar einem unbekannten Paar, das einfach nur seinen schönsten Tag im Leben auf Kamera festhalten lassen wollte. Zum Glück waren die frisch Vermählten nicht allzu böse, dass Aquaman-Darsteller Jason Momoa (39) einfach so in ihr Shooting rein platzte – im Gegenteil.

"Danke an den besten Hochzeitscrasher der Welt. Du bist so toll", schrieb Hochzeitsgast Carina Cooper, die das Geschehen am Strand von O'ahu am 20. Dezember dokumentierte und auf Instagram postete. Jason hatte zwar sein Superheldenoutfit zu Hause gelassen und hüpfte in Badeshorts, Tanktop und Flip-Flops herum – allerdings hatte er sein wichtigstes Filmaccessoire, den Dreizack, dabei. Auf den Aufnahmen lacht sich auch das betroffene Liebespaar schlapp, während der Schauspieler mit seinem Dreizack im Hintergrund zu sehen ist – wer hat schon einen Superhelden im Hochzeitsalbum? So ganz zufällig war Jason aber auch nicht in der Gegend.

Der auf Hawaii geborene Schauspieler stellte am 21. Dezember in einer speziellen Vorführung seinen neuen Film "Aquaman" in O'ahu vor, der seit dem 20. Dezember in den deutschen Kinos läuft. Der DC-Film dreht sich um den Wissenschaftler Arthur Curry, der seinen bösen Bruder stürzen muss, um seiner wahren Bestimmung zu folgen – die da wäre, der König von Atlantis zu werden.

