Am 2. Januar ist es endlich wieder so weit: Der Bachelor geht in die nächste Runde! Während die 20 Kandidatinnen, die in der neuen Staffel um die letzte Rose des ehemaligen Basketball-Profis Andrej Mangold (31) buhlen werden, bereits in den Startlöchern stehen, ist es Zeit, einen Rückblick auf ihre männlichen Pendants zu werfen. Erst vor wenigen Monaten kämpften Alexander Hindersmann (30), Daniel Lott, Filip Pavlovic (24) und Co. bei Die Bachelorette um die Gunst von Nadine Klein (33). Ex-Kandidat Jan Elsigk packt nun aus, was ihn an der Rosen-Lady am meisten gestört habe!

Einer der Verehrer der Wahlberlinerin polarisierte in der Männervilla auf Korfu besonders: Rafi Rachek. Die direkte Art des Personal Trainers war auch Jan ein Dorn im Auge. Er konnte einfach nicht begreifen, warum die 33-Jährige seinen Konkurrenten immer wieder eine Runde weiter wählte. "Das mit Rafi war definitiv eine Fehlentscheidung. Das muss man einfach so sagen. Für mich gibt es heute noch keine Erklärung dafür, wie sie in dem Moment so blind sein konnte – das war megascheiße und auch naiv", lautete seine bittere Bilanz, als Promiflash den Bankmitarbeiter auf dem Sugarverse Pressday in München traf.

Jans Meinung nach gehörte das Male-Model mit syrischen Wurzeln zu denjenigen, die vor laufenden Kameras einen Affenzirkus veranstaltet hätten und alles andere als authentisch gewesen seien. Ein Skript habe es allerdings nicht gegeben: "Ich kann sagen, wir haben nach keinem Drehbuch in irgendeiner Form irgendetwas abgespielt. Wir waren immer so, wie wir auch sind und konnten tun und lassen, was wir wollten."

